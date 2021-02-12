HABERTURK.COM

Oyak Renault, COVİD-19 salgınının gölgesinde geçirilen zorlu 2020 yılını, 308 bin 568 adet otomobil, 431 bin 337 adet de motor üretimi ile tamamladığını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl, 166 bin 991 vites kutusu ve 276 bin 979 adet şasi üreten Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın içinde yer alan ve Groupe Renault’nun tüm dünyadaki tesislerine parça ve yedek parça ikmali gerçekleştiren İttifak Uluslararası Lojistik Merkezi’nden (AILN) yapılan taşıma hacminin de geçen yıl 312 bin 769 metreküpe ulaşığı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları 211 bin 954 adetlik ihracat adediyle de Türkiye’nin binek otomobil ihracatındaki liderliğini sürdürdü. Şirketin ürettiği otomobillerin yaklaşık yüzde 69’unu 50 ülkeye ihraç ettiği belirtildi.

Oyak Renault’nun 2020’ye ait üretim ve ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, "Pandeminin etkisi altında başlayan ve tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörü için de zorlu geçen 2020 yılında, başarılı bir üretim performansı gösterdik. Görünen o ki otomotiv sektörü bir süre daha pandemi koşullarında çalışmaya devam edecek. 2021’de de çalışan sağlığına önem veren, zorlu üretim koşullarına en iyi adapte olan şirketler öne çıkacak" dedi.

Gelecek planları ile ilgili de konuşan Aoun, "Oyak Renault Otomobil Fabrikaları olarak, Groupe Renault’nun teknolojik dönüşüm stratejisine uyumlu bir şekilde motor üretiminde yepyeni bir sayfa açtık. Geçen yıl fabrikalarımızda hibrit araçlar için motor seri üretimine başladık. Groupe Renault içinde ve Türkiye’de hibrit araçlar için motor üreten ilk fabrika konumundayız. Groupe Renault’nun dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri olarak, sahip olduğumuz insan gücüyle ve teknolojimizle bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.