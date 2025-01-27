BOZBEY: HASARLA İLGİLİ BİR BİLGİ ALMADIK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Şu ana kadar bize hasarla ilgili bir bilgi ulaşmadı. İnşallah böyle bir haber de almayız. Bursa'da aktif fay hatları olduğunu biliyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dirençli bir kent oluşturma çabamız var. Bölgesel anlamda, Bursa'nın tamamına yakınını uzun vadeli dirençli hale getirmeye çalışıyoruz. Öncelikli olaraksa zeminde sıvılaşma olan bölgelere yoğunlaşıyoruz" dedi.