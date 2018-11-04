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Verilen yemekleri yemeden yuvasına götüren anne köpek ve yavrularına Bursa esnafı sahip çıktı

Bursa’da her gün düzenli olarak gittiği çarşıdaki fırın önüne oturup sıcak açma verilmesini bekleyen ve verilen yiyecekleri yemeden yuvasına götüren anne köpeğe ve yavrularına esnaf sahip çıktı.

04.11.2018 - 13:33 | Güncelleme: İHA

Ulucami ve Kapalı Çarşı'nın bulunduğu tarihi Hanlar bölgesinde doğum yapan anne köpek ve 7 yavrusuna çarşı esnafı bakıyor. 2 ay önce bir köpeğin dükkanların önüne gelip oturduğunu, kendisine verilen yiyeceğin bir kısmını yedikten sonra geri kalanını ağzında bir yere götürdüğünü fark eden çarşı esnafı köpeği takibe aldı.

İHA'nın haberine göre, köpeğin çarşı içerisinde uzun süre yürüdükten sonra Ulucami yakınlarındaki kuytu bir yere girdiğini belirleyen esnaf, köpeğin 7 yavrusunun olduğunu görünce kolları sıvayıp el birliğiyle sevimli aile için bir kulübe yaptırdı.



Köpek ve yavrularının kulübeye taşınmasının ardından anne köpek her gün düzenli olarak yaptığı yemek yolculuğundan yine vazgeçmedi. Sabah havanın aydınlanması ve iş yerlerinin açılmasıyla birlikte kulübeden çıkan anne köpek, tek tek dolaştığı dükkanlardan topladığı yemekleri bu kez de kulübeye getirmeye başladı.



Bir anda tüm çarşı esnafının gönlünü kazanan anne köpek, esnafın maskotu haline geldi. Her gün düzenli esnafı ziyaret eden ve dükkanlarda müşteri olduğu zaman bekleyen anne köpek, yemeğini alınca oradan ayrılıyor.

Yavruları için kapı kapı gezen köpeği esnaf ise geldiğinde boş çevirmiyor.



Çarşı esnafından Enver Koç, “Bu anne köpek her yıl yavruladığı zamanlarda çarşıdaki esnafları kapı kapı ziyaret ederek yiyecek bir şeyler istiyor. Biz de her gün ona yemek veriyoruz. İlk zamanlarda her gün günde iki defa geliyordu. Biz de gelişinde yemek veriyorduk. Baktık ki verdiğimiz yemekleri bir yerlere taşıyor. Takip ettik, yavrularının olduğunu gördük. Yavrularını beslemek için çarşı esnafını kapı kapı gezip yemek topluyor. Biz de ona ve yavrularına sahip çıkıyoruz” dedi.

Bir başka esnaf ise, “Köpeğimizin ismi Karabaş. Her gün bizi ziyaret eder, biz de ona yemeğini verip karnını doyuyoruz. O artık çarşımızın bir üyesi” şeklinde konuştu.

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