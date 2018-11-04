Ulucami ve Kapalı Çarşı'nın bulunduğu tarihi Hanlar bölgesinde doğum yapan anne köpek ve 7 yavrusuna çarşı esnafı bakıyor. 2 ay önce bir köpeğin dükkanların önüne gelip oturduğunu, kendisine verilen yiyeceğin bir kısmını yedikten sonra geri kalanını ağzında bir yere götürdüğünü fark eden çarşı esnafı köpeği takibe aldı.



İHA'nın haberine göre, köpeğin çarşı içerisinde uzun süre yürüdükten sonra Ulucami yakınlarındaki kuytu bir yere girdiğini belirleyen esnaf, köpeğin 7 yavrusunun olduğunu görünce kolları sıvayıp el birliğiyle sevimli aile için bir kulübe yaptırdı.





Köpek ve yavrularının kulübeye taşınmasının ardından anne köpek her gün düzenli olarak yaptığı yemek yolculuğundan yine vazgeçmedi. Sabah havanın aydınlanması ve iş yerlerinin açılmasıyla birlikte kulübeden çıkan anne köpek, tek tek dolaştığı dükkanlardan topladığı yemekleri bu kez de kulübeye getirmeye başladı.

Bir anda tüm çarşı esnafının gönlünü kazanan anne köpek, esnafın maskotu haline geldi. Her gün düzenli esnafı ziyaret eden ve dükkanlarda müşteri olduğu zaman bekleyen anne köpek, yemeğini alınca oradan ayrılıyor.Yavruları için kapı kapı gezen köpeği esnaf ise geldiğinde boş çevirmiyor.