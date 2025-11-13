Bursa - Fethiye kaç kilometre? Bursa - Fethiye arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Anadolu'nun en bereketli ovalarını ve engebeli dağlarını aşan bu güzergah, sürücülere iki temel alternatif sunar: Biri modern otoyolların konforunu, diğeri ise İç Ege'nin kasabalarından geçen daha kısa devlet yolunu. Her iki seçeneğin de kendine göre avantajları ve zorlukları bulunmaktadır. Hangi yolun sizin için daha hızlı, hangisinin daha ekonomik olduğunu ve tüm ulaşım alternatiflerini bu yazımızda detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Yolculuğunuz için en ideal planı yapmak üzere okumaya devam edin.

BURSA - FETHİYE ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)? İKİ FARKLI ROTA ANALİZİ

Bursa şehir merkezi ile Muğla'nın Fethiye ilçe merkezi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre belirgin bir şekilde değişiklik gösterir. Sürücülerin önünde, hız, maliyet ve mesafe önceliklerine göre tercih edebilecekleri iki ana rota bulunmaktadır:

REKLAM

Kütahya - Denizli Üzerinden (Kısa Rota): Bu, kilometre olarak en kısa güzergahtır. Bursa'dan İnegöl, Kütahya, Afyonkarahisar (Sandıklı/Dinar) ve Denizli (Acıpayam/Serinhisar) üzerinden ilerlenir. Bu rota, yaklaşık 460 ila 475 kilometre arasındadır.

Bu, kilometre olarak en kısa güzergahtır. Bursa'dan İnegöl, Kütahya, Afyonkarahisar (Sandıklı/Dinar) ve Denizli (Acıpayam/Serinhisar) üzerinden ilerlenir. Bu rota, yaklaşık arasındadır. İzmir - Aydın Otoyolu Üzerinden (Konforlu Rota): Bu, en modern ve en konforlu rota olmasına rağmen, kilometre olarak daha uzundur. Bursa'dan İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) bağlanıp, İzmir ve Aydın üzerinden Muğla'ya (D-550) ve oradan Dalaman/Fethiye'ye (D-400) geçilir. Bu güzergah üzerinden mesafe yaklaşık 510 ila 520 kilometre arasındadır.

İlginç bir şekilde, iki rota arasındaki kilometre farkına rağmen, yolculuk süreleri birbirine oldukça yakındır. Otoyol rotası daha uzun olsa da yüksek hız imkanı sunarken, devlet yolu rotası daha kısa olsa da daha yavaş bir sürüş gerektirir.

BURSA - FETHİYE ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

Bursa ile Fethiye arasındaki seyahat süresi, seçilen rotaya bağlı olarak şu şekildedir:

Özel Araç (Kütahya-Denizli Rotası): Kilometre olarak daha kısa olmasına rağmen, bu rota daha yavaş bir seyahat sunar. Yolun büyük kısmının devlet yolu olması, hız limitlerinin daha düşük olması ve Kütahya, Afyon, Denizli gibi il merkezlerinden veya çevre yollarından geçilmesi nedeniyle, ideal trafik koşullarında yolculuk yaklaşık 5 saat 45 dakika ile 6 saat 15 dakika sürer. Bu rota, otoyol ücreti olmaması nedeniyle daha ekonomiktir ancak yoğun kamyon trafiği nedeniyle yorucu olabilir.

Kilometre olarak daha kısa olmasına rağmen, bu rota daha yavaş bir seyahat sunar. Yolun büyük kısmının devlet yolu olması, hız limitlerinin daha düşük olması ve Kütahya, Afyon, Denizli gibi il merkezlerinden veya çevre yollarından geçilmesi nedeniyle, ideal trafik koşullarında yolculuk yaklaşık sürer. Bu rota, otoyol ücreti olmaması nedeniyle daha ekonomiktir ancak yoğun kamyon trafiği nedeniyle yorucu olabilir. Özel Araç (İzmir/Aydın Otoyolu Rotası): Yaklaşık 50-60 km daha uzun olmasına rağmen, yolculuğun çok büyük bir kısmının (Bursa-Aydın arası) yüksek hızlı otoyolda geçmesi sayesinde bu rota da benzer sürelerde tamamlanır. İdeal koşullarda yolculuk süresi yaklaşık 5 saat 45 dakika ile 6 saat 15 dakika arasındadır. Bu rota, yüksek otoyol ve köprü (eğer İstanbul'dan geliniyorsa) ücretlerine rağmen, sürüş konforu açısından daha az yorucudur.

Yaklaşık 50-60 km daha uzun olmasına rağmen, yolculuğun çok büyük bir kısmının (Bursa-Aydın arası) yüksek hızlı otoyolda geçmesi sayesinde bu rota da benzer sürelerde tamamlanır. İdeal koşullarda yolculuk süresi yaklaşık arasındadır. Bu rota, yüksek otoyol ve köprü (eğer İstanbul'dan geliniyorsa) ücretlerine rağmen, sürüş konforu açısından daha az yorucudur. Otobüs: Şehirlerarası otobüslerle yapılan yolculuk, en yaygın toplu taşıma seçeneğidir. Otobüs firmaları genellikle daha kısa ve ücretsiz olan Denizli güzergahını tercih eder. Mola ve duraklamalarla birlikte toplam seyahat süresi genellikle 7 ila 8 saat arasında değişir. TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ REKLAM Bursa'dan Fethiye'ye ulaşmak için özel aracın yanı sıra iki ana toplu taşıma alternatifi bulunur. Otobüs: Bursa Otogarı'ndan Fethiye Otogarı'na gün boyunca çok sık aralıklarla otobüs seferleri düzenlenmektedir. Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmalar bu hatta hizmet verir. Otobüsler genellikle daha ekonomik olduğu için Kütahya-Denizli güzergahını kullanır ve Afyonkarahisar veya Denizli'de mola verirler. Konforlu ve klimalı otobüslerle yapılan bu yolculuk, manzaralı bir seyahat için ekonomik bir alternatiftir. Uçak: En hızlı ulaşım yöntemidir. Fethiye'nin ana havalimanı, şehre yaklaşık 45 kilometre mesafede bulunan Dalaman Havalimanı'dır (DLM). Bursa Yenişehir Havalimanı 'ndan (YEI) Dalaman Havalimanı'na (DLM) özellikle yaz sezonunda düzenli direkt uçuşlar bulunur (AnadoluJet, Pegasus vb.). Direkt uçuş süresi yaklaşık 1 saattir.

'ndan (YEI) Dalaman Havalimanı'na (DLM) özellikle yaz sezonunda düzenli direkt uçuşlar bulunur (AnadoluJet, Pegasus vb.). Direkt uçuş süresi yaklaşık Direkt uçuş bulunamayan dönemlerde, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) üzerinden aktarmalı uçuşlar da bir seçenektir.

Havalimanlarına ulaşım, bekleme süreleri ve Dalaman'dan Fethiye'ye yaklaşık 45-60 dakikalık transfer süresi (Havaş, Muttaş, taksi) de eklendiğinde, kapıdan kapıya toplam yolculuk süresi 3 saat 30 dakika ile 4 saat 30 dakika arasında değişebilir. Bu, özellikle zamanı kısıtlı olanlar için en verimli seçenektir. Bursa, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentidir. Kimliği; tarih, sanayi, doğa ve gastronominin eşsiz bir birleşimidir. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Koza Han gibi anıtsal Osmanlı eserleri, şehrin tarihi kalbini oluşturur. Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin başkenti olarak kabul edilen Bursa, aynı zamanda tekstil ve makine sanayinde de bir devdir. Hemen yanı başındaki Uludağ, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezidir.