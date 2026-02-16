Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Akıma kapılan işçi 2. kattan düştü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Akıma kapılan işçi 2. kattan düştü!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaat alanına çektiği demirin enerji nakil hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki Fırat Y., dengesini kaybederek 2'nci kattan düşüp yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 13:47 Güncelleme: 16.02.2026 - 13:47
        Bursa'da olay, saat 11.30 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi.

        ENERJİ HATTINA TEMAS ETTİ

        DHA'daki habere göre Fırat Y. (33), apartman inşaatının 2'nci katına çektiği demirin, yol kenarından geçen enerji nakil hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapıldı.

        AĞIR YARALANDI DURUMU CİDDİ

        Dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşüp ağır yaralanan Fırat Y., ambulansla kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kasımpaşa'da 5'inci kattan düşen 21 yaşındaki Kübra hayatını kaybetti

        (DHA)- Kasımpaşa'da evinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen Kübra Kölge (21), odasına geçtikten kısa süre sonra 5'inci kat penceresinden tenteye düştü. Daha sonra yere düşerek ağır yaralanan Kölge kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kölge'nin başında sinir krizi geçiren annesini vatandaşlar, ...
        #Bursa
        #Son dakika haberler
