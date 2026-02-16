Kasımpaşa'da 5'inci kattan düşen 21 yaşındaki Kübra hayatını kaybetti

(DHA)- Kasımpaşa'da evinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen Kübra Kölge (21), odasına geçtikten kısa süre sonra 5'inci kat penceresinden tenteye düştü. Daha sonra yere düşerek ağır yaralanan Kölge kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kölge'nin başında sinir krizi geçiren annesini vatandaşlar, ... Daha Fazla Göster (DHA)- Kasımpaşa'da evinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen Kübra Kölge (21), odasına geçtikten kısa süre sonra 5'inci kat penceresinden tenteye düştü. Daha sonra yere düşerek ağır yaralanan Kölge kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kölge'nin başında sinir krizi geçiren annesini vatandaşlar, 'bir şey yok yaşıyor' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Daha Az Göster