Akıma kapılan işçi 2. kattan düştü!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaat alanına çektiği demirin enerji nakil hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki Fırat Y., dengesini kaybederek 2'nci kattan düşüp yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Bursa'da olay, saat 11.30 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi.
ENERJİ HATTINA TEMAS ETTİ
DHA'daki habere göre Fırat Y. (33), apartman inşaatının 2'nci katına çektiği demirin, yol kenarından geçen enerji nakil hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapıldı.
AĞIR YARALANDI DURUMU CİDDİ
Dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşüp ağır yaralanan Fırat Y., ambulansla kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.