Bursa'nın İnegöl ilçesinde olay, dün saat 04.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Emre Kacır (24), arkadaşı Sedat Keskin'in evine gitti.

"ALACAĞIM VARDI VERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Emniyetteki ifadesinde, "Alacağım vardı, istedim. Vermeyeceğini söyledi ve bana hakaret etti. Ben de bir anlık öfkeyle elimdeki bıçağı, sağa sola salladım. Öldüğünü sonradan öğrendim" diyen Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.