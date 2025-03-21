Bursa'da sahte akaryakıt fişleri ile vergi kaybına yol açtığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si ev hapis aldı, 1'i serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin vergi kaçırmak amacıyla sahte akaryakıt fişi düzenlediğini tespit etti.

Akaryakıt alımı yapılmayan ticari araçlara işlem yapılmış gibi gösterildiği, sahte fişlerin gider olarak bildirildiği ve bu yolla vergi kaçırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Bursa merkezli İstanbul, Ordu ve Amasya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

35 MİLYON TL DEĞERİNDE SAHTE FİŞ ELE GEÇİRİLDİ

Eş zamanlı 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda yaklaşık 35 milyon TL değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. (56) emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden U.F.Ü. (42) ve V.T.'ye (50) ev hapsi verilirken; H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38) tutuklandı.