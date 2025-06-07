Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş! Bursa'da, arife günü okula gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Burak Koçak'ı arama çalışmaları 2'nci günde de sürüyor. 94 kişilik ekiple yapılan arama çalışmalarında dron ve eğitimli köpekler de kullanılıyor. Öte yandan okula gitmek için evden çıktıktan sonra kaybolan çocuğun son görüntüsü de ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.06.2025 - 14:23 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:30 facebook

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