Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
Bursa'da, arife günü okula gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Burak Koçak'ı arama çalışmaları 2'nci günde de sürüyor. 94 kişilik ekiple yapılan arama çalışmalarında dron ve eğitimli köpekler de kullanılıyor. Öte yandan okula gitmek için evden çıktıktan sonra kaybolan çocuğun son görüntüsü de ortaya çıktı
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan ve ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak (14), 5 Haziran’da sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı.
OKULA GİTMEDİĞİ ÖĞRENİLDİ
DHA'daki habere göre Koçak’ın mahalle meydanından kalkan servise binmediğini ve okula gitmediğini öğrenen aile, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı.
BARAKADA ÇANTASI BULUNDU
Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesindeki barakada, Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.
DÜN 50 KİŞİYLE ARAMA YAPILDI
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Dün 50 kişiden oluşan profesyonel ekiple yapılan çalışmalarda Koçak’a ulaşılamadı.
DRON VE KÖPEKLERLE ARANIYOR
Arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Burak Koçak, ormanda ve dağlık alanda, AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER’den oluşan toplam 94 personel, 4 dron, 4 arama köpeği ve 16 araçla aranıyor.
BABASINI KAYBETMİŞ ANNESİYLE YAŞIYOR
Öte yandan Burak Koçak'ın babası Bekir Koçak'ın hayatını kaybettiği, ailenin tek çocuğu olduğu ve annesi Hanife Koçak’la yaşadığı öğrenildi.
Koçak’ın kaybolmadan önceki görüntüleri de ortaya çıktı.