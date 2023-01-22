Bursaspor - Afyonspor: 1-1

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Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)-

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Baykal Tuna, Oğuzhan Yiğit Karpuz

BURSASPOR: Deniz Aydın Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Bilal Güney, Enver Cenk Şahin (Dk.90+3 Seçkin Batuhan Fırıncı ), Ömer Turan Görgüç (Dk.84 Emre Tepegöz), Mustafa Genç (Dk.46 Eren Tunalı), Hasan Sabri Karaca (Dk.84 Berat Altındiş), Çağatay Yılmaz (Dk.71 Abdullah Tazgel)

AFYONSPOR: Anıl Atağ Alper Tursun, Şiyar Kepir, Eren Tokat, Muhammet Mahmut Emir, Kaan Baysal, Olcay Şahan (Dk.78 Mete Yıldız), Uygar Mert Zeybek (Dk.46 İsmail Doğan), Atakan Üner (Dk.28 Muhammed Özbay), Eray Akar (Dk.78 Emir Aktürk), Ege Özkayımoğlu (Dk.61 İlke Tankul)

GOLLER: Dk.48 Furkan Emre Ünver (Bursaspor) Dk.90+7 İlke Tankul (Afyonspor)

SARI KARTLAR: Enver Cenk Şahin (Bursaspor) Eray Akar, Kaan Baysal, Muhammed Özbay (Afyonspor)

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 21´inci haftasında Bursaspor, sahasında Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2023-01-22 16:50:29



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