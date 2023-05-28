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Bakan Varank: `Bir oydan ne olur´ dememek lazım

DHA

Bakan Varank: `Bir oydan ne olur´ dememek lazım


Mehmet İNAN-Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milletimiz her zaman en doğru kararı verir. Milletimizin takdirinin üzerinde hiçbir takdir yoktur. `Bir oydan ne olur´ dememek lazım. Mutlaka vatandaşlarımız sandığa gitsinler, vatandaşlık görevlerini yapsınlar ve oylarını kullansınlar" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için Bursa´da sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde oyunu merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde bulunan 6  Nisan Anadolu Lisesi'nde kullanan Varank, ikinci turda oyunu merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi´nde bulunan Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu´nda kurulan 3148 numaralı sandıkta kullandı.
`HATİCE TEYZEMİZİ TÜRKİYE´NİN OTOMOBİLİ İLE OY KULLANMAYA GETİRDİK´
Bakan Varank, oy kullanacağı okula gelmeden önce, rahatsızlığı nedeniyle yürüme zorluğu çektiği için ilk turda oy kullanamayan Hatice Sevinç´in (70) İstiklal Mahallesi 6´ncı Zümrüt Sokağındaki evine gitti. Bakan Varank, tekerlekli sandalye ile evden çıkardığı Hatice Sevinç´i, eşi, çocukları ve torunları ile birlikte,  Anadolu rengi Togg´a bindirerek oy kullanacağı okula geldi. Bakan Varank´a, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.
Hatice Sevinç ile birlikte aynı sandıkta oy kullanan Varank, "Seçim çalışmaları vesilesiyle Bursa'yı sokak sokak, cadde cadde gezerken Kozahan´da denk geldiğimiz genç arkadaşlarımız bize şöyle bir sitemde bulundular. Dediler ki, `Bizim ninemiz oy kullanmak istedi ama biz onu sandığa götüremedik´. Biz de kendilerine bir söz vermiştik. `Biz İnşallah seçim günü, ikinci turda Hatice teyzemizin oyunu kullanmasına yardımcı olalım. Biz de ona destek olalım´ Dediğimiz gibi her bir vatandaşımızın oyu çok değerli, çok aziz. Hatice teyzemizi de bugün Türkiye'nin otomobiliyle oy kullanmaya getirdik. Biraz önce oyunu kullandı. Mütebessim çehresinden, bundan ne kadar memnun olduğunu da görmüş olduk. İnşallah vatandaşlarımızla aynı anlayışta yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.
`MİLLETİMİZİN TAKDİRİNİN ÜZERİNDE HİÇBİR TAKDİR YOKTUR´
Vatandaşlara sandığa gitme çağırısı yapan Bakan Varank, şöyle konuştu:
"Türk demokrasi tarihi açısından tarihi bir günde tekrar sizlerin huzurundayız. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için vatandaşlarımız sandığa gitmeye başladılar. Her bir vatandaşımız, aziz oylarını kullanmak üzere, yurdumuzun dört bir tarafında sandıklara gidiyorlar. Biz de biraz önce oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun, diyoruz. Milletimiz her zaman en doğru kararı verir. Milletimizin takdirinin üzerinde hiçbir takdir yoktur. Bu manada bugün sandığa giden vatandaşlarımız da önümüzdeki 5 yıllık süreçte, yeni Cumhurbaşkanlarını seçmiş olacaklar. İnşallah en güzel netice sandıktan çıkacak. Biz buna inanıyoruz ve  tekrar buradan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz. 'Bir oydan ne olur, dememek lazım'. Mutlaka vatandaşlarımız sandığa gitsinler, vatandaşlık görevlerini yapsınlar ve oylarını kullansınlar. Gördüğünüz gibi burada da biz hem belediye başkanımızla hem partimizden, teşkilatımızdan arkadaşlarımızla geldik, görevimizi yaptık. Demokrasi sağlıklı işlediğinde en güzel neticeleri ortaya çıkarıyor. Bu manada da her partiden arkadaşlarımız sandık kurullarında, müşahit arkadaşlarımız  üzerlerine düşen görevleri yerine getiriyorlar. İnşallah en güzel neticeyi sandıktan çıkmış şekilde göreceğiz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Yiğithan HÜYÜK
2023-05-28 12:09:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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