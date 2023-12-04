Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´den de hissedildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´den de hissedildi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        3DAKİKASONRA 4.5 İLE SALLANDI

        Marmara Denizi´nde, Gemlik Körfezi´nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede ikinci bir deprem oldu. Aynı noktada 3 dakika sonra saat 10.45'te 4.5 büyüklünde deprem meydana geldi.

        AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

        AFAD'dan yapılan açıklamada, depremlerde şu ana kadar olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

        "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi´nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

         

         

        DHA-Genel - Türkiye-Bursa -

        2023-12-04 11:22:00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        TV'de tartışmış sokakta öldürmüştü! İşte cani kocaya istenen ceza!
        TV'de tartışmış sokakta öldürmüştü! İşte cani kocaya istenen ceza!
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´den de hissed...
        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´den de hissed...
        Hava almak için çıktığı 7'nci kattaki balkon çökünce öldü; olay anı kamerad...
        Hava almak için çıktığı 7'nci kattaki balkon çökünce öldü; olay anı kamerad...
        TV programında tartıştığı eşini sokak ortasında öldüren kocaya ağırlaştırıl...
        TV programında tartıştığı eşini sokak ortasında öldüren kocaya ağırlaştırıl...
        TOFAŞ-Bursaspor İnfo Yatırım: 91-85
        TOFAŞ-Bursaspor İnfo Yatırım: 91-85
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi