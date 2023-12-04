Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´den de hissedildi (2)

3DAKİKASONRA 4.5 İLE SALLANDI

Marmara Denizi´nde, Gemlik Körfezi´nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede ikinci bir deprem oldu. Aynı noktada 3 dakika sonra saat 10.45'te 4.5 büyüklünde deprem meydana geldi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremlerde şu ana kadar olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Marmara Denizi, Gemlik Körfezi´nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

DHA-Genel - Türkiye-Bursa -

2023-12-04 11:22:00