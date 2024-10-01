Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Devriye görevinde durdurulan otomobilden firari 2 hükümlü çıktı

        BURSA'da devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan ve şüpheli hareketleri dikkat çeken 2 kişinin kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:39 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devriye görevinde durdurulan otomobilden firari 2 hükümlü çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan ve şüpheli hareketleri dikkat çeken 2 kişinin kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, dün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kayıhan Mahallesi İnönü Caddesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçtaki 2 kişinin yapılan üst aramasında, bir miktar uyuşturucunun yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Üzerlerinde kimlik olmadığını beyan eden 2 kişi, tutarsız bilgi verince detaylı inceleme yapıldı. İncelemede, şüphelilerin 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Yalçın Çetin ile Mehmet Soyuşen olduğu belirlendi. 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Yalçın Çetin ile 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Soyuşen, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber!
        2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber!
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Gedson durdurulamıyor!
        Gedson durdurulamıyor!
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak

        Benzer Haberler

        FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapisle aranan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı ya...
        FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapisle aranan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı ya...
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        FETÖ hükümlüsü eski cumhuriyet başsavcısı Bursa'da yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski cumhuriyet başsavcısı Bursa'da yakalandı
        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Eski belediye başkanının oğlu kazada ağır yaralandı
        Eski belediye başkanının oğlu kazada ağır yaralandı
        Mevsimin ilk kar yağışının beklendiği Uludağ'da, pistler koyunlara kaldı
        Mevsimin ilk kar yağışının beklendiği Uludağ'da, pistler koyunlara kaldı