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        Apartmanın bahçesindeki bisikleti çalıp kaçtılar

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 şüphelinin bir apartmanın bahçesindeki bisikleti çalıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:24 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:30
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        Apartmanın bahçesindeki bisikleti çalıp kaçtılar
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2 şüphelinin bir apartmanın bahçesindeki bisikleti çalıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ali Çilek Sokak'ta meydana geldi. Sokağa gelen 2 şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra bir apartmana yöneldi. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğeri apartman bahçesine girip, çaldığı bisikletle çıkarak hızla uzaklaştı. O anlar bitişikteki binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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