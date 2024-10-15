Apartmanın bahçesindeki bisikleti çalıp kaçtılar

Polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ali Çilek Sokak'ta meydana geldi. Sokağa gelen 2 şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra bir apartmana yöneldi. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğeri apartman bahçesine girip, çaldığı bisikletle çıkarak hızla uzaklaştı. O anlar bitişikteki binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.