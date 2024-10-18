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        Sanal kumardan kaybettiği parayı eşine söyleyemedi, arkadaşıyla hırsızlık senaryosu kurguladı

        BURSA'da, Coşkun K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:41 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:45
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        Sanal kumardan kaybettiği parayı eşine söyleyemedi, arkadaşıyla hırsızlık senaryosu kurguladı
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        BURSA'da, Coşkun K. (35), internetten oynadığı sanal kumarda kaybettiği parayı eşine söyleyemeyince, yakın arkadaşı İsmail Melih A. (36) ile hırsızlık senaryosu kurguladı. Gerçeği ortaya çıkartan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Olay, salı günü saat 17.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil işi yapan Coşkun K., eşine, "İş görüşmesi için İstanbul'a gidiyorum" diyerek evde biriktirdikleri 58 bin avroyu alarak Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gitti. Buradaki bir alışveriş merkezinin kapısında telefonla konuşan Coşkun K.'nin içinde 58 bin avro bulunan çantası, yanına yaklaşan motosiklet sürücüsü tarafından, kapkaç yöntemiyle çalındı. Coşkun K. peşinden koştuğu kask takan sürücüyü yakalayamadı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası polis merkezine giden Coşkun K. suç duyusunda bulundu.

        Güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay sonrası para dolu çanta ile kaçan plakası olmayan motosikletin sürücüsünün, olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra kıyafetini değiştirdiğini tespit etti. Kısa sürede kimliği belirlenen şüpheli İsmail Melih A., Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanınca, şikayetçi olan Coşkun K. ile yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Polis merkezine tekrar çağrılan Coşkun K., ifadesinde, “Sanal oyunda para kaybettim. Eşimle maddi sıkıntılarımız var. Bende yakın arkadaşım İsmail Melih A.'ya terminale gittiğim sırada elimdeki çantayı çalmasını söyleyerek böyle bir senaryo kurguladım" dedi.

        Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Coşkun K. ile İsmail Melih A., ‘Yankesicilik’ ve ‘Suç uydurma’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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