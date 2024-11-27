Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 1000 personelle 'deprem' tatbikatı

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde 1000 arama- kurtarma personelinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 18:51 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 1000 personelle 'deprem' tatbikatı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde 1000 arama- kurtarma personelinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

        Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda AFAD tarafından Gemlik ilçesinde 1000 arama- kurtarma personelinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler, senaryo gereği 6 büyüklüğündeki deprem ihbarının ardından enkaz alanlarına ulaştı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 2 apartmanın enkazının çevresinde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Enkazda çalışma yapan ekipler dinleme yapıp, arama- kurtarma köpeklerinin de katılımıyla yaralıların yerini tespit ederek kurtardı.

        Ekipler ayrıca, enkaz alanında yangına müdahale, bir fabrikada Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) olayına müdahale ve denizden tahliye uygulaması gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Kazada hafif yaralanan sürücü, moral vermesi için polis yakınını aradı
        Kazada hafif yaralanan sürücü, moral vermesi için polis yakınını aradı
        25 yıl hapisle aranan firari hükümlü, evindeki gizli bölmede yakalandı
        25 yıl hapisle aranan firari hükümlü, evindeki gizli bölmede yakalandı
        Bursa'da 1000 arama kurtarma personelinin katılımıyla deprem tatbikatı yapı...
        Bursa'da 1000 arama kurtarma personelinin katılımıyla deprem tatbikatı yapı...
        İnegöl'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı
        İnegöl'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı
        5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        İnegöl'de bir kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada
        İnegöl'de bir kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada