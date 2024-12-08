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        'Yol verme' tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:55
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        'Yol verme' tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir hafif ticari araç sürücüsüyle motosiklet sürücüsü arasında, yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Trafikte durarak, birbirlerine saldıran taraflar, çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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