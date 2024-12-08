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        Demir karyolayı otomobilinin tavanında taşıdı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir sürücünün demir karyolayı otomobilinin tavanına ters şekilde bağlayıp, trafikte seyrettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:57 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:00
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        Demir karyolayı otomobilinin tavanında taşıdı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir sürücünün demir karyolayı otomobilinin tavanına ters şekilde bağlayıp, trafikte seyrettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        İnegöl’de 16 ASM 220 plakalı otomobilin sürücüsü, otomobilinin tavanına ters olarak koyup, bir ucundan arka tampona iple bağladığı demir karyola ile Bursa-Ankara kara yolunda ilerledi. Sürücünün tehlikeli seyri, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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