Demir karyolayı otomobilinin tavanında taşıdı

İnegöl’de 16 ASM 220 plakalı otomobilin sürücüsü, otomobilinin tavanına ters olarak koyup, bir ucundan arka tampona iple bağladığı demir karyola ile Bursa-Ankara kara yolunda ilerledi. Sürücünün tehlikeli seyri, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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