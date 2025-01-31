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        Yola çıkan tilkiyi salamla besledi

        BURSA'dabir sürücü, aracını durdurup, yolda gördüğü tilkiyi salamla besledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 09:27 Güncelleme: 31.01.2025 - 09:30
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        Yola çıkan tilkiyi salamla besledi
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        BURSA'dabir sürücü, aracını durdurup, yolda gördüğü tilkiyi salamla besledi.

        Uludağ yolunda tilki gören bir sürücü, aracını yol kenarına park edip, indi. Aracında bulunan salamla tilkiye besleyen sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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