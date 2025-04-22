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        Yayaya yol vermek için duran otomobile motosikletin çarptığı kaza kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:47 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:50
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        Yayaya yol vermek için duran otomobile motosikletin çarptığı kaza kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Ö. (32), yaya geçidine geldiğinde yayaya yol vermek için 16 BHJ 585 plakalı otomobilini durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Ümit Ü. yönetimindeki 16 BBY 320 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Kazada, savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ümit Ü., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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