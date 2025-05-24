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        Asaf'ın bacağından operasyonla alınan korkuluk demiri, yerine tekrar monte edildi

        BURSA'da, komşusunun bahçesinde oynarken duvardan atlamaya çalışan Asaf O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:22 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:25
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        Asaf'ın bacağından operasyonla alınan korkuluk demiri, yerine tekrar monte edildi
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        BURSA’da, komşusunun bahçesinde oynarken duvardan atlamaya çalışan Asaf O. (11) dengesini kaybedince bacağına saplanan korkuluk demiri, operasyonla çıkarıldı. Asaf O. sağlığına kavuştu, demir parçası yeniden yerine monte edildi.

        Olay, geçen salı saat 14.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Erdoğdu Sokak'ta meydana geldi. Komşularına ait 3 katlı apartmanın bahçesinde oynayan Asaf O., duvardan atlamak isterken dengesini kaybedince sağ bacağına korkuluk demiri saplandı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından, demiri korkuluktan keserek Asaf O.'yu bulunduğu yerden kurtardı. Bacağında demirle ambulansa alınan Asaf O., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede 2 saat süren ameliyatla bacağındaki demir parçası çıkarılan çocuk, çarşamba günü taburcu edildi.

        'EKSİK KALAN PARÇAYI YERİNE KAYNATTIK'

        Olay günü Asaf O.'yu kurtarma çalışmalarına yardım eden ev sahibi Ömer Ç., "İtfaiye ekipleri demiri hidrolik kesiciyle kesti. Polis ekiplerinden, çocuğun bacağından çıkarılan demir parçasının daha sonra bize teslim edilmesini rica ettim. Aynı gün içinde savcılık işlemleri tamamlandıktan sonra demir parça geri getirildi. Korkuluk demiri 3 gün bahçede durdu ve bir kaynak ustasıyla anlaşıp demirin eksik kalan kısmını yeniden yerine taktık. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladık” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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