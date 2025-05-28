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        Silahlı kavga cep telefonu kamerasında; 1 yaralı

        BURSA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:50
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        Silahlı kavga cep telefonu kamerasında; 1 yaralı
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        BURSA’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada F.Ö. yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga, kısa sürede büyüdü. Cep telefonu ile görüntülenen kavgada, taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş etti. F.Ö. yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.Ö., kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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