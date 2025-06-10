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        Üst geçidi kullanmayıp, yoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya otobüs çarptı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaya üst geçidini kullanmayıp, yoldan karşıya geçmeye çalışan Maryam K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 02:45 Güncelleme: 10.06.2025 - 02:50
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        Üst geçidi kullanmayıp, yoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya otobüs çarptı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaya üst geçidini kullanmayıp, yoldan karşıya geçmeye çalışan Maryam K.(64)'ye, özel halk otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan Maryam K., hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, Kalburt mevkinde meydana geldi. Kenan K.(48) yönetimindeki 16 M 06079 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam K.'ye çarptı. Kazada Maryam K., çarpmanın şiddetiyle yere savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs şoförü Kenan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Maryam K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan kazanın meydana geldiği noktada, yolun karşısında geçmek için kullanılan yaya üst geçidinin olduğu görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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