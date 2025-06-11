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        Sülük toplarken sazlıkta kayboldu

        BURSA'da sülük toplamak için gittiği Uluabat Gölü sazlığında kaybolan O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:51 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:55
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        Sülük toplarken sazlıkta kayboldu
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        BURSA'da sülük toplamak için gittiği Uluabat Gölü sazlığında kaybolan O.I., jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Nilüfer ilçesi Uluabat Gölü'ne sülük toplamak için giden O.I. sazlıkta kayboldu. Yönünü bulamayan O.I., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Bot ekipleri harekete geçti. Ekiplerin hem karadan hem de dronla havadan arama çalışmaları sonucu O.I., yaklaşık 5 saat sonra bulundu. Durumu iyi olan O.I.'nın sülük topladığı esnada yönünü kaybettiği ve suyun sığ olduğu sazlıkta karadan 2 kilometre uzaklaşarak kıyıya gelemediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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