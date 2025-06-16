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        Mobilya imalathanesinin bahçesindeki atıklar alev alev yandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin bahçesinde çıkan yangında, parça sünger ve kumaş gibi atıklar kül oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:30
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        Mobilya imalathanesinin bahçesindeki atıklar alev alev yandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin bahçesinde çıkan yangında, parça sünger ve kumaş gibi atıklar kül oldu.

        Yangın, saat 09.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 15'inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin bahçesinde çıktı. Parça sünger ve kumaş gibi atıklardan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle imalathaneye sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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