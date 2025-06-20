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        Karne gününde karar çıktı; liseli Zeynep'in ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye 2 yıl 8 ay hapis

        BURSA'dayaya geçidinden geçmeye çalışan lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya (16), kamyoneti ile çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık (19), karar gününde, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:15
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        Karne gününde karar çıktı; liseli Zeynep'in ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye 2 yıl 8 ay hapis
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        BURSA'dayaya geçidinden geçmeye çalışan lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya (16), kamyoneti ile çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık (19), karar gününde, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaza, 9 Ekim 2024'te Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Naz Sarıkaya, karşıya geçmek istedi. Bu sırada Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık'ın kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonet, Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya'ya çarptı. Yaralanan Sarıkaya, ambulansla yakında bulunan hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan sürücü polise teslim oldu.

        EHLİYETSİZ OLDUĞU ANLAŞILDI

        Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karara yapılan itirazın ardından gözaltına alınan Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı. Zeynep Naz Sarıkaya, kazadan 10 gün sonra 19 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜNÜN HIZI RAPORDA

        Kaza ile ilgili savcılık soruşturması sırasında, bölgedeki hız sınırının 30 kilometre olduğu belirtilen Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda, Şayık'ın hızı 82,8 kilometre olarak tespit edildi. Raporda, kazanın olduğu yolda hız sınırının 50 kilometre olduğu, kaza noktası olan kavşakta 30 kilometre olduğuna dikkat çekildi. Savcılık ifadesinde, 'önünde seyir halinde olan ve kavşakta sola dönüş yapan araç nedeniyle yayayı fark etmediği'ni söyleyen Şayık'ın beyanının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Olay yeri incelendiğinde görüşü etkileyen engelleyici bir unsurun var olmadığı ve asfalt olan satıh üzerinde yol arızasının mevcut olmadığı görülmüştür. Aracın yavaşlama evresi ile katetmiş olduğu mesafenin yerinde yapılan ölçüm ile ortalama 23 metre olduğu ve bu veriyle kamera görüntüleri eşleştirildiğinde yapılan hesaplama ile aracın ışıklara girişteki ortalama hızının 82,8 km/saat olduğu değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        İLK DURUŞMADA EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

        Savcılık soruşturmasının ardından Efe Şayık hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Bursa 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 6 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkan ve savunmasında, kendisine yeşil ışık yandığını, Zeynep Naz'ın yaya geçidinde yola aniden atladığını belirtip, "Her ne kadar rahmetli geri gelmeyecekse de kasıtlı ve isteyerek yapmadığımın bilinmesini istiyorum" diyen tutuklu sanık Şayık, konutu terk etmeme şartıyla tahliye edildi.

        SAVCI, 9 YIL HAPSİNİ İSTEDİ

        Cumhuriyet savcısı suçunu sabit gördüğü sanığın, 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 9 yıla kadar hapsini isterken, Şayık'ın konutu terk etmeme yasağı ikinci duruşmada, yurt dışı çıkma yasağı verilerek kaldırıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Tutuksuz sanığın gelmediği duruşmada, Zeynep Naz Sarıkaya'nın ailesi ile tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkemede söz alan Sarıkaya ailesinin avukatı Özgür Abatay, bilirkişi raporunun detaylı inceleme sonrası hazırlanmadığını belirtip, "Hıza, fren mesafesine ve teknik unsurlara ilişkin hiçbir değerlendirmede bulunulmayışı nedeniyle kusur değerlendirmesi de objektif değildir. Bilirkişi raporunda 82 km/saat hız hesaplanmıştır ve görüntü kayıtları göz önüne alındığında, olayın gerçekleştiği bölgenin azami hız sınırının iki katından fazla bir hızla kaza gerçekleştirilmiştir" dedi.

        'OLAY SONRASINDA ZEYNEP'İ KADERİNE TERK ETMİŞ, YARDIM ÇAĞIRMAMIŞTIR’

        Sanığa verilecek cezanın 'olası kast' üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Abatay, "Sanığın, trafiğin yoğun olduğu caddede ehliyetsiz şekilde kazayı gerçekleştirmesi dahi, meydana gelebilecek neticeyi öngörerek ve göze alarak hareket ettiğini göstermektedir. Kaldı ki sanık, kaza anında fren yapma, hızını düşürme ya da manevra yapma eyleminde dahi bulunmamıştır. Bu anlamda hiçbir tedbir almadığı da ortadadır. Olay sonrasında da mütevvefayı kaderine terk etmiş, yardım çağırmamıştır. Sanığın ailesi olay sonrası ilk olarak alkollü olup, olmadığını sormuştur. Tüm bu hususlar dahi, sanığın eyleminin olası kast hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir" diye konuştu.

        2024-2025 eğitim öğretim döneminin sona erdiği gün kararını açıklayan mahkeme hakimi, tutuksuz sanık Efe Şayık'a, 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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