Bursa'da 12 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı

BURSA'da, ülkeye yasa dışı yollarla girerek 3 katlı müstakil binada 18 bin lira kira karşılığında kalan 12 kaçak göçmen yakalandı, ev sahibi ile 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ülkeye yasa dışı yollarla girmiş kimliksiz yabancı uyrukluların, 3 katlı müstakil evde 18 bin lira kira ödeyerek yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki 3 katlı eve operasyon düzenledi. Buradaki 3'ü çocuk 12 kaçak göçmen, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Daire sahibi İ.Ö. ile dairenin kiralanmasına aracı olan H.S. ve E.E. ise yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.