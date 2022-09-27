Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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BURSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda deplasmanda İnegölspor'u yenen BC Group Ağrı 1970 bir üst tura çıktı.

İnegöl İlçe Stadı'ndaki maçın 19. dakikasında İnegölspor, Niyazi Batuhan Salman'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Ağrı temsilcisi 70. dakikada Muhammed Mustafa Gundak'ın attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.

Maçın normal süresi berabere sonuçlanınca uzatma bölümüne geçildi.

BC Group Ağrı 1970, Emre Yaşar'ın 119. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrılarak 3. Eleme Turu'na yükseldi.

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