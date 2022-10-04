Yaban hayvanları Bursa'daki rehabilitasyon merkezinde yıllardır güvende

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaban hayvanları Bursa'daki rehabilitasyon merkezinde yıllardır güvende

AA

Yaban hayvanları Bursa'daki rehabilitasyon merkezinde yıllardır güvende

BURSA (AA) - Türkiye'ye kaçak getirilen ya da doğal ortamlarında yaralı ve bakıma muhtaç bulunan yaban hayvanları, alanında ülkede tek merkez olan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki tesiste rehabilite ediliyor.

"Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996 yılında kurulan Ovakorusu Ayı Barınağı, 2011'de açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı rehabilitasyon merkezindeki yaban hayvanları, sağlık kontrolleri başta olmak üzere bakım ve beslenme konusunda 7/24 gözetim altında tutuluyor.

Tesis, 65'i yetişkin, 8'i yavru 73 ayının yanı sıra birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Merkezin Şefi Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer, AA muhabirine, yaban hayvanlarına yönelik Türkiye'nin tek rehabilitasyon merkezi olan tesiste hayvanlara özel beslenme programları uygulandığını söyledi.

Her gün sağlık durumları kontrol edilen hayvanların dönemsel olarak beslenme programlarının değiştirildiğini, gerekli aşılama ve ilaç uygulamalarının hatta ameliyatlarının yapıldığını belirten Sezer, "Bu gelenek bize Osmanlı'dan miras. İlk olarak "Gurabahane-i Laklakan" düşkün leylek evi, 19. yüzyılda başta leylekler olmak üzere göçmen kuşların bakım ve tedavisinin yapılması amacıyla Osmanlı döneminde kurulmuştur. Bizler de bu mirası, geleneği devam ettiriyoruz." dedi.

- "Hepsinin ayrı bir hikayesi var"

Sezer, buradaki her hayvana durumlarına, karakterine, çeşitli fiziksel özelliklerine göre isimler verdiklerini anlattı.

Hepsinin ayrı hikayelerinin olduğunu dile getiren Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin bize gelen 'Umut' isimli bir ayımız var. Maalesef ateşli bir silah yaralanmasına bağlı olarak hayvanın gözünde, ağız ve dil kısmında bazı kısmi felçler şekillenmişti. Hayvanın bir gözü görmüyordu, kör olmuştu. Biz ona 'Umut' ismini verdik ki yaşama tutunma çabası bizim için de bir umut oldu. Burada uzun yıllardır sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Ona özel bakım ve besleme programı uyguluyoruz. Bunun gibi hikayelerle buraya gelen birçok hayvan var ve birçoğu şu an çok daha sağlıklı."

Sezer, Karacabey'e Türkiye'nin birçok bölgesinden ayıların getirildiğini ifade etti.

Doğada yaralanan, zarar gören, doğaya dönemeyecek durumdaki ayıların bakımını yaptıklarını bildiren Sezer, "Onları yaşatmak ve hayata tutunmaları için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Burada 4 hayvan bakıcı personelimiz ve bir veteriner hekimimiz sürekli bulunmakta. Onun haricinde 3 ayrı veteriner hekimimiz ve diğer personelimiz ile 7/24 zaman gözetmeksizin canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran ...
Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu (2)
YEREL HABERLER Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran ...
Bursa’nın "Keramet'i" yılın dört mevsiminde şifaya vesile oluyor
YEREL HABERLER Bursa’nın "Keramet'i" yılın dört mevsiminde şifaya ...
İnegöl mobilyasında yıl sonu ihracat hedefi 800 milyon dolar
YEREL HABERLER İnegöl mobilyasında yıl sonu ihracat hedefi 800 ...
Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlığa yeniden Orhan Torun seçildi
YEREL HABERLER Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlığa ...
Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 ...
Ehliyetsiz otomobil hırsızı 30 kilometrelik takibin ardından kamyonetin altında yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz otomobil hırsızı 30 kilometrelik takibin ...
Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu
YEREL HABERLER Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran ...
Bursa'da komşular arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da komşular arasındaki kavgada 1 kişi silahla ...
Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır ...
Bursa´da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa´da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli ...
Bakan Bozdağ: Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır (2)
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Türkiye eninde sonunda yeni bir ...
Bursa'da mobilya imalathanesinde asansörün düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da mobilya imalathanesinde asansörün düşmesi ...
Hisarcıklıoğlu: TOGG fabrikasının açılışını 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı'mız ile yapacağız
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: TOGG fabrikasının açılışını 29 ...
Orhaneli'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Orhaneli'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince ...
47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı törenle açıldı
YEREL HABERLER 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı törenle açıldı
Bursa'da mobilya işçisi çalıştığı fabrikaya paraşütle gitti
YEREL HABERLER Bursa'da mobilya işçisi çalıştığı fabrikaya paraşütle ...
'Devre mülkünüzü alacağız' diyerek 2 kız kardeşi dolandırdılar
YEREL HABERLER 'Devre mülkünüzü alacağız' diyerek 2 kız kardeşi ...
Mudanya'da Mütarekesi'nin 100. yılında kitap tanıtımı ve sergi açılışı
YEREL HABERLER Mudanya'da Mütarekesi'nin 100. yılında kitap tanıtımı ...
Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince 1 yılda 162 bin kursiyere eğitim verildi
YEREL HABERLER Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince 1 yılda 162 bin ...
4'üncü kattan zemine düşen asansördeki işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER 4'üncü kattan zemine düşen asansördeki işçi ağır ...
İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle ...
Bakan Bozdağ: Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Türkiye eninde sonunda yeni bir ...
Bursa'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.