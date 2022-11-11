İznikli muhtar, ağabeyi gibi görevi başındayken vefat etti

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde görevi başındayken vefat eden muhtarın cenazesi toprağa verildi.

Şerefiye Mahallesi Muhtarı Hamit Tilki (57), yakalandığı akciğer kanserine yenik düştü. Hamit Tilki'nin cenazesi, mahalle camisinde kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze törenine, muhtarın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İznik Kaymakamı Recai Karal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.

Hamit Tilki'nin ağabeyi Mehmet Ali Tilki'nin de 2004 yılında muhtarlık görevini yerine getirirken cami inşaatında çalıştığı sırada kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi.



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