Uludağ'ın yeşil örtüsü sis altında kar beyazıyla bütünleşti

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BURSA (AA) - Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, kar yağışları ve sis altında dronla görüntülendi.



Geçmişte birçok Yeşilçam filminin çekimlerine ev sahipliği yapan Uludağ, 2 bin 543 metre rakımıyla Marmara Bölgesi'nin zirvesinde bulunuyor.

Bursa kent merkezinden kara yoluyla 40 kilometre mesafedeki "Oteller Bölgesi"ne 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle alternatif ulaşım sağlanabiliyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kış mevsiminde ağırlayan bölgede geçen hafta yağan karın ardından sis etkili oluyor.

Uludağ, eteklerindeki çevresi çam ağaçlarıyla kaplı kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de yeşil beyaz renkleriyle keyifli bir güzergah sunuyor.

Sis altındaki Oteller Bölgesi ve kıvrımlı yollar dronla görüntülendi.

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