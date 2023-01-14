Harmancık Belediyesinin sosyal tesislerinde 2022'nin fiyatları geçerli olacak

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BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediyeye ait sosyal tesislerdeki fiyatlara zam yapılmaması kararı alındı.

Belediye Meclisinin ocak ayı olağan toplantısında, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş tarafından yapılan öneri üzerine Ekoturizm Tesisleri'nde konaklama ve yemek, Çardı Mahfel Kafeterya'da çay, Kamp ve Karavan Alanı'nda günlük karavan ve kampçı ücretlerine zam yapılmayarak sabit fiyat uygulanması kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ataş, 2022 yılı mayıs ayında uygulanmaya başlanan fiyatların geçerli olacağını bildirdi.

İlçeyi hem ekolojik hem de ekonomik turizmin örnek adresi yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Ataş, şu ifadeleri kullandı:

"Doğaseverlere, ekolojik turizme ilgi duyanlara, kamp ve karavancılarımıza destek olmanın, ilçemizin tanıtımı başta olmak üzere hem esnafımıza hem de sürdürülebilirliğimize katkı sağladığının bilincindeyiz. Ekolojik alanda olduğu gibi ekonomik alanda da örnek olmak bizleri mutlu ediyor. Ekolojik turizm alanı içinde Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının destekleri ile yapımı sona eren yüzme havuzu ve basketbol sahalarının yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde oluşturduğunuz Bursalı Şüca Okçuluk Alanı ve halı sahamızı gençlerimizin, yerli ve yabancı turistlerimizin kullanımına ücretsiz açacağız."

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