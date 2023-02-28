Orhaneli'de meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal İşleri Bölümü'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere gönderilmek üzere soba üretiliyor.

İlçede düzenlenen kampanyalarda, bölgenin elektrik ihtiyacına yönelik jeneratör, uzun süreli dayanabilen ekşi mayalı ekmek ile yakacak odun hazırlanarak tırlara yüklenip afetzedelere ulaştırıldı.

Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal İşleri Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri ise soba üretimine başladı. Okulda şu ana kadar 149 soba üretildi.



Okula ziyarette bulunan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Bölgenin hava koşulları oldukça sert, acımız ise çok büyük. Vatandaşlarımızın acısına ortak olup ısınma ihtiyacına destek olmak gayesi ile böyle bir projeye adım atarak gayretlerini gösteren hayırsever öğrenciler ve öğretmenlerin hayrını Allah kabul etsin. Yapımı tamamlanan sobaları en kısa zamanda deprem bölgesine göndereceğiz." ifadesini kullandı.

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