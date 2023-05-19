Bursa'da kazayı görüp yavaşlayan araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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BURSA (AA) - Bursa'da bariyerlere çarpan aracı görüp yavaşlayan araca bir otomobil çarptı, 3 kişi yaralandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi kavşağı yakınlarında 35 BOS 035 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Kazayı görüp yavaşlayan R.K. (25) idaresindeki 34 GRE 712 plakalı otomobile, Tamer Türkmen (50) yönetimindeki 52 FT 623 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Söz konusu otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi Ferah Türkmen (45) ve oğulları Mehmet Türkmen (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralı 3 kişi buradaki müdahalenin ardından 112 Acil Servis ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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