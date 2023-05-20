Bakan Varank, ilk kez oy kullanacak gençlerle basketbol maçı yaptı

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BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da ilk kez oy kullanacak gençlerle gece yarısı basketbol oynadı.



Bakan Varank, Nilüfer ilçesinde bir parkta, gece saatlerinde gençlerle basketbol oynamak için bir araya geldi.

Isınma hareketlerinin ardından Varank, iki takım oyuncularına başarılar diledi. Tek pota 3'e 3 kıyasıya mücadeleyle geçen maçta, Bakan Varank hünerlerini sergiledi. Varank, gençlerle sahada ter dökerken, vatandaşlar da saha kenarından maçı izledi.

Maçın ardından açıklama yapan Varank, gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İlk defa oy kullanan genç arkadaşlarımızla basket oynadık. Nasıl basketleri isabetliyse oyları da isabetli olsun diye. Gençler çok başarılı ve enerjileri yüksek." dedi.

Oyunculara baklava ikram eden Varank, yakın zamanda maçın rövanşının tam saha yapılmasını istedi.

Maçın ardından parkta bulunan grafiti köşesine giderek çizim yapan Varank, sprey boya ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harflerini yazdı.

Bakan Varank, gece boyunca eğlenceli vakit geçiren gençlere, daha sonra kokoreç ikram etti.

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