Harmancık Kamp ve Karavan Alanı yurt dışından kampçıları ağırlıyor

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BURSA (AA) - Harmancık ilçesinde geçen yıl hizmete giren uluslararası standartlardaki Harmancık Kamp ve Karavan Alanı ilgi görüyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Kamp ve Karavan Federasyonuna (FICC) işbirliğiyle inşa edilen Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Hollanda'dan gelen kamp ve karavancıları ağırladı.



Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, yaptığı açıklamada, ekolojik turizm alanında örnek olan Harmancık'ta yerli ve yabancı turistleri, doğa severleri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Ataş, kamp ve karavan alanını uluslararası gezi haritalarına işleteceklerini belirterek, bu yıl da Kamp ve Karavan Festivalini de 9-11 Haziran tarihleri arasında yapmayı planladıklarını bildirdi.

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