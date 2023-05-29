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Bursa iş dünyasından Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin değerlendirme

AA

Bursa iş dünyasından Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin değerlendirme

BURSA (AA) - Bursa iş dünyasının temsilcileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, seçim sonucunun vatana hayırlı olmasını dileyerek, "Milletimiz istikrardan yana iradesini açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı öncülüğünde, MÜSİAD ailemizin her bir ferdiyle başta Bursa'mız olmak üzere hep birlikte çalışmaya, ülkemiz için hep beraber üretmeye devam edeceğiz. Yeni yüzyıl, güçlü ve büyük Türkiye'nin yüzyılıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı da Türk halkının büyük bir demokratik olgunluk içinde gerçekleşen seçimlerde Türkiye'nin köklü demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Türk halkı, siyasi istikrarın olmadığı bir yerde ekonomik istikrarın ve güvenin mümkün olmayacağı bilinciyle tercihini kullandı. Artık ülkemizin temel sorunlarına yoğunlaşma zamanı. Oluşturulacak Bakanlar Kurulundan temennimiz, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat iştahını artıracak destekleri bir an önce hayata geçirmesidir. Türk iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da üzerimize düşeni yaparak daha müreffeh bir Türkiye için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

- "Piyasaları rahatlatacak adımlar önümüzü açacaktır"

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız da seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Seçim sonrasında reel sektörün beklentisi ekonominin ilk gündem konusu olarak ele alınması ve gerekli adımların atılmasıdır. İhracatın önünü açacak, piyasaları rahatlatacak adımlar önümüzü açacaktır. Döviz kurlarında ikili fiyatların ortadan kalkması üreticilerin ve ticaret erbaplarının elini güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya da seçimlerin ardından ilk iş olarak ülke ekonomisinin ele alınması gerektiğine vurgu yaparak, "İş dünyası bankalar vasıtasıyla kredi ve finansmana ulaşmakta zorlanıyor. İlk önce ekonomik istikrarın sağlanması için adımlar atılmalı ve iş dünyasının yaşadığı zorluklara el atılarak önü açılmalı. Doğru gündemlerle bugünleri hep birlikte atlatabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İhtiyaç ve konut kredileri ulaşılabilir hale getirilmeli"

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir ise seçim atmosferinin ortadan kalkarak Türkiye'nin istikrara yeniden kavuşmasının önemli olduğunu belirterek, "İhtiyaç ve konut kredilerinin ulaşılabilir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik belirsizliklerin ortadan kalkması ve iş dünyasının finansmana ulaşımının kolaylaştırılmasıyla piyasaların rahatlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin demokrasi sınavından başarıyla geçtiğini dile getiren Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, "Seçim öncesi piyasalardaki gerginlik kredilere ulaşamama gibi ekonomiyi daraltan konuların seçim sonrası ilk iş olarak düzelmesini beklemekteyiz." açıklamasında bulundu.

- "Üretmeye ve istihdamı devam ettirmeye ihtiyacımız var"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker de seçimlerden dolayı yaşanan durgunluğun ve belirsizliklerin de artık geride kalması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Seçim sonucunda herkesin seçilen yönetimi desteklemesi ve ekonomide de bir an önce taşların yerine oturmasıyla iş dünyasının önündeki belirsizlik kaldırılmalı. Üretmeye ve istihdamı devam ettirmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla yeni seçilen hükümetimizin desteklenmesi ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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