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        Karacabey Boğazı'ndaki su kalitesini arttırmak için çalışmalar devam ediyor

        –Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey Boğazı'ndaki su kalitesinin arttırılması amacıyla mart ayında temelinin atıldığı Karacabey Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisinde inşaat devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:00 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:11
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        Karacabey Boğazı'ndaki su kalitesini arttırmak için çalışmalar devam ediyor
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, içme suyundaki kayıp kaçak oranını yüzde 20 seviyesine indirilmesi hedefleniyor.

        Karacabey ilçesindeki Boğaz, Bayramdere ve Kurşunlu yerleşimlerine hizmet verecek tesis, günlük 4 bin 400 metreküp kapasiteye sahip olacak.

        AB standartlarında biyolojik kentsel arıtma prosesine uygun bir şekilde hizmet verecek olan tesiste arıtılmış sular, ultraviyole dezenfeksiyondan sonra derin deşarjla Marmara Denizi’ne verilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, arıtma tesisi yatırımlarının ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Geçen senelerde büyük bir müsilaj probleminin ülke gündemine geldiğini vurgulayan Aktaş şunları kaydetti:

        "Denizlerimizi daha temiz hale getirmek için ilgili tüm illerle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda toplantılar yapılmıştı. Var olan çalışmalarımızı bizde gözden geçirerek gerekli adımları hızla atmaya devam ettik. Arıtma tesisimiz AB standartlarında ileri biyolojik kentsel arıtma prosesine uygun bir şekilde hizmet verecek. Tesiste arıtılan sular ultraviyole dezenfeksiyondan sonra derin deniz deşarjıyla Marmara Denizi’ne verilecek. Karacabey Longoz ormanları ve Marmara Denizini korumak için üzerimize düşeni büyük bir titizlikle yapmaya devam edeceğiz."

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