Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF'den 50 yıl önce mezun olanlar buluştu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden (İİBF) 50 yıl önce mezun olanlar bir araya geldi.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği (BİMED) tarafından düzenlenen etkinlikle, o dönem fakülte olarak kullanılan şimdiki Osmangazi Kaymakamlığı binasında buluşan mezunlar, cübbe giyip kep atarak mezuniyetlerinin 50. yılını kutladı.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, kendisinin de 1990 yılında buradan mezun olduğunu belirterek, yıllar sonra aynı binada kaymakam olarak görev yaptığını söyledi.