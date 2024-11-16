Bursa'da trafikte silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü, başka bir araçtan tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.

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