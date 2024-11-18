Bursa'da husumetlisini silahla yaralayan kişi, sürücüsünü tehdit ettiği kamyonetle kaçtı

Olayın ardından kaçan şüpheli durdurduğu bir kamyonetin sürücüsünü tehdit ederek, kendisini Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi yakınlarına götürmesini sağladı.

İddiaya göre, Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan kuyumcu önünde ismi henüz öğrenilemeyen bir şüpheli, husumetlisi K.M'yi silahla yaraladı.

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