Bursa'nın hava kalitesi anlık takip ediliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte hava ve gürültü kirliliğinin tespitine yönelik mobil izleme ağı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24 mobil hava kalitesi ölçüm cihazından elde edilen veriler, internet sitesinden anlık olarak paylaşılıyor.

Elde edilen verilerde, "en sağlıksız" hava kalitesi İnegöl'de tespit edilirken, Kestel ve Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi civarında hava kalitesi, "hassas" olarak görüldü.

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi civarı, Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi, Beşevler, Odunluk Mahallesi civarı, Yıldırım ilçesi Samanlı ve Vakıf Mahallesi civarı, Gürsu, İnegöl ilçeleri merkez mahallelerinde hava kalitesi "orta" olarak ölçüldü.

İnegöl ilçesinin kuzey bölgeleri ve Yeniceköy civarı, Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet ve Çınarönü mahalleleri civarı ile Bursa şehir merkezindeki mahallelerin hava kalitesi "iyi" olarak tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği"nin 4. maddesiyle satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verme konusunda yetkilendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm kentin hava kalitesinin anlık izlenmesi için cihaz sayısını artırmayı hedefliyor.