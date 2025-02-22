Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 09:22 Güncelleme: 22.02.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İstihbarat Şubesi desteğiyle yürütülen soruşturmalar kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Kent merkezi ve 2 ilçede, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, 12 dedektör köpeği, 3 insansız hava aracı ve 120 ekip olmak üzere 1000 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

        Polis, operasyonda 6 kilogram sentetik uyuşturucu madde, 1,5 kilogram esrar, yeşil reçeteyle satılan 325 hap, 4 tabanca, 31 fişek, 2 tüfek, 52 kartuş, 73 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        En iyi 5 klasik kara film
        En iyi 5 klasik kara film
        Az uyumak vücudu bakın nasıl etkiliyormuş!
        Az uyumak vücudu bakın nasıl etkiliyormuş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        Miras bırakmak yerine tatile gitmek trend oldu
        Miras bırakmak yerine tatile gitmek trend oldu
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Putin ile Zelenskiy birlikte çalışmalı"
        "Putin ile Zelenskiy birlikte çalışmalı"
        Beşiktaş geriden gelerek kazandı!
        Beşiktaş geriden gelerek kazandı!
        VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak
        VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak
        "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması"
        "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması"
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Buzlanan yolda kayan işçi servisine halk otobüsü çarptı; o anlar kamerada
        Buzlanan yolda kayan işçi servisine halk otobüsü çarptı; o anlar kamerada
        Bursa'da motosiklet ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Bursa'da motosiklet ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        BUDO'nun yarınki 8 seferi iptal edildi
        BUDO'nun yarınki 8 seferi iptal edildi
        Bursa'da bağ evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Bursa'da bağ evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Bursa'da motokuryelerin karlı yolda yaşadığı zor anlar kamerada
        Bursa'da motokuryelerin karlı yolda yaşadığı zor anlar kamerada
        Bursa'da kar nedeniyle kapanan 143 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Bursa'da kar nedeniyle kapanan 143 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı