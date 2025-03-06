İnegöl'de polis ekipleri trafik uygulaması yaptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince trafik kontrolü gerçekleştirildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince trafik kontrolü gerçekleştirildi.
Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki uygulamada 100 araç kontrol edildi.
Eksik evrakı olan araçlar otoparka çekilirken, sürücülere alkol kontrolü de yapıldı.
Ekipler, eksiklikleri bulunan sürücülere toplamda 100 bin lira ceza yazdı.
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