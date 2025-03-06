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        İnegöl'de polis ekipleri trafik uygulaması yaptı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince trafik kontrolü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:02 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:03
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        İnegöl'de polis ekipleri trafik uygulaması yaptı
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        Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince trafik kontrolü gerçekleştirildi.

        Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki uygulamada 100 araç kontrol edildi.

        Eksik evrakı olan araçlar otoparka çekilirken, sürücülere alkol kontrolü de yapıldı.

        Ekipler, eksiklikleri bulunan sürücülere toplamda 100 bin lira ceza yazdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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