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        Bursa'da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

        Bursa'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:42
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        Bursa'da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
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        Bursa'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu.

        Kentin tarihi sembollerinden 6 asırlık Ulu Cami'ye gelen cemaat, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

        Cuma hutbesinde ramazan ayının iyilik ayı olduğu ve faziletlerinden bahsedildi.

        Kalabalık nedeniyle cami içinde yer bulamayanlar, namazlarını avluda ve cami çevresinde kıldı.

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