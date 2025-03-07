Bursa'da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
Bursa'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu.
Bursa'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu.
Kentin tarihi sembollerinden 6 asırlık Ulu Cami'ye gelen cemaat, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.
Cuma hutbesinde ramazan ayının iyilik ayı olduğu ve faziletlerinden bahsedildi.
Kalabalık nedeniyle cami içinde yer bulamayanlar, namazlarını avluda ve cami çevresinde kıldı.
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