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        Bursa'da bir kişi kazara kendini vurdu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 21:38 Güncelleme: 07.03.2025 - 21:39
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        Bursa'da bir kişi kazara kendini vurdu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu bir kişi yaralandı.

        Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde T.Y. (34) kazara kendini tabancayla vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan T.Y, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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