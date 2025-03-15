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        "Yaren" leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa'ya 14'üncü yılında da geldi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 14'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:20
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        "Yaren" leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa'ya 14'üncü yılında da geldi
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 14'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

        Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştı.

        Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki "geleneksel" pozu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kayda alındı.

        Yılmaz, kayığına gelen Yaren'i ayakta karşıladı.

        Eşi Nazlı leylekle aynı yuvayı paylaşan Yaren, canlı kameralarla da yarenleylek.com adresinden 24 saat izlenebiliyor.

        - "Çok şükür Yaren'e kavuştum"

        Adem Yılmaz, AA muhabirine, günlerdir gözünün yollarda kaldığını söyledi.

        Eşi "Naz" leyleğin gelip, "Yaren" gelmeyince günlerdir tedirginlik yaşadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Yaren genelde ay başında gelirdi. Bir türlü gelmeyince yolda başına bir şey geldiğini düşünerek bir haftayı üzüntülü geçirdim. Çok şükür Yaren'e kavuştum. Ağustos ayına kadar beraber olacağız. Onu doyuracağım. Mutlu bir hayat süreceğim. Sabah kayığıma geldi ve onun için getirdiğim balıkları yedi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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