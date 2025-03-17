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        Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi

        Bursa'da Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla marketlere yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:39
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        Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi
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        Bursa'da Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla marketlere yönelik denetim yapıldı.

        Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla market, lokanta ve restoranlarda artırıldı.

        Ekiplerce yapılan denetimlerde, raflardaki ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığı, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıkları kontrol edildi.

        Raflarda fiyat etiketi yoksa veya etiket ile kasa fiyatında uyuşmazlık varsa her bir aykırılık için 3 bin 166 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

        Denetimlere katılan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm illerde olduğu gibi Bursa'da da denetimlerin arttığını söyledi.

        Denetimlerde haklı bir gerekçeye dayanmaksızın fiyatlarda hissedilir bir artış olduğu takdirde işletmeden son 3 aylık faturayı istediklerini belirten Aslanlar, olumsuzluk durumunda hazırlanan tutanağın Bakanlığın haksız fiyat değerlendirme kurulunca incelendiğini, ardından gerekli idari yaptırımların uygulandığını dile getirdi.

        Aslanlar, Bursa'da bu yıl 1021 işletmeyi denetlediklerini anlatarak, "392 bin ürün denetledik ve 3 milyon 883 bin lira civarında da idari para cezası uyguladık. Denetimlerimiz ramazan ayı boyunca da devam edecek." dedi.

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