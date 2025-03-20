Bursa'da yılda 10 milyon anaç fidan üretiliyor

MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen çöğürler (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan), yurt içi ve yurt dışındaki fidan üreticilerine gönderiliyor.

Yılda ortalama 10 milyon çöğür üretilen 4 bin nüfuslu kırsal Cerrah Mahallesi'nde hasat mesaisi devam ediyor.

Tohumdan başlayarak 2 yıllık zorlu sürecin ardından satışa hazır hale getirilen anaç fidanlar, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Gürcistan'a da gönderiliyor.

Çöğürler, fidan üzerine faaliyet gösteren işletmeler aracılığıyla daha da büyütülerek meyve üreticilerine satılıyor. Mahalle halkının geçim kaynaklarının başında gelen çöğür üretimiyle ekonomiye yıllık 25 milyon lira katkı sağlanıyor.

Cerrah Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayram, AA muhabirine 12-13 yıl önce doku kültürü laboratuvarlarının da çıkmasıyla bu sektörün ivme kazandığını söyledi.

Bayram, Cerrah Mahallesi'nin Türkiye'nin önemli anaç fidan üretim merkezlerinden olduğunu belirterek, bu yıl üretim ve satışların yüz güldürdüğünü kaydetti.

Türkiye genelinde üretilen anaç fidanlarının büyük bir bölümünün yurt dışına gönderildiğini vurgulayan Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye genelindeki tohum anaç üretiminin yüzde 80'ini Cerrah Mahallesi karşılıyor. Bunun bir kısmını ihraç ediyoruz, kalan kısmını da Türkiye'deki üreticilerimize dağıtıyoruz. Fidan üretecek olan bu fidanı Cerrah Mahallesi'nden alıyor. Bu anaç olmadan fidan olmaz. Yurt dışında Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ukrayna, Gürcistan ve Avrupa'dan birkaç ülkeye gidiyor. 12-13 ülkeye gönderiyoruz."

- Daha çok ihracat için çalışmalar yapılıyor

Bayram, yetiştirdikleri kaliteli ürünlerin daha geniş pazarlarda satılması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Yurt dışına yöneldik, orada pazarlar arıyoruz. Ürünlerimizi yurt dışına pazarlamamız lazım. Bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Ankara'da da fidan üreticileri birliği olarak bu konuda inovasyon çalışması yapıyoruz. Ticaret heyetleri kuruyoruz, onlarla birlikte yurt dışında pazar arıyoruz." ifadesini kullandı.