Bursa'da oto tamir dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oto yedek parça ve tamir dükkanında çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oto yedek parça ve tamir dükkanında çıkan yangın söndürüldü.
Üçevler Mahallesi Küçüksanayı Sitesi'nde bulunan oto yedek parça ve tamir dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın dumanları tüm işletmeyi sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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