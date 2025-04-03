Bursa'da oto tamir dükkanında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üçevler Mahallesi Küçüksanayı Sitesi'nde bulunan oto yedek parça ve tamir dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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