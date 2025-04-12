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        Bursa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:51
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        Bursa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ferhat Korkmaz idaresindeki 16 ASZ 182 plakalı kamyonet, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde refüjü geçip karşı yönden gelen Şenel Bayrak yönetimindeki 34 DRB 126 plakalı kamyonete çarptı. Kaza nedeniyle savrulan araçlar, Özge Durmaz idaresindeki 16 BAD 009 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücülerinden durumu ağır olan Korkmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Bayrak ise Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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