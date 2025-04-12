Bursa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhat Korkmaz idaresindeki 16 ASZ 182 plakalı kamyonet, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde refüjü geçip karşı yönden gelen Şenel Bayrak yönetimindeki 34 DRB 126 plakalı kamyonete çarptı. Kaza nedeniyle savrulan araçlar, Özge Durmaz idaresindeki 16 BAD 009 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücülerinden durumu ağır olan Korkmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Bayrak ise Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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